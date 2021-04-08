Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские специалисты считают, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса уже стала в США преобладающей среди новых случаев заражения. Об этом заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, сообщает ТАСС.

"Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США", - сказала Рошель Валенски.

Также глава федеральных Центров отметила, что в больницы поступают все больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. Заболевание, вызываемое коронавирусом, среди них протекает тяжело.

В январе Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали доклад, где отмечалось, что указанная разновидность вируса распространяется быстрее, чем другие, что может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,9 млн случаев заражения коронавирусом.-0-