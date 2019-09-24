Британский суд признал неправомерным решение Джонсона приостановить работу парламента

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Великобритании объявил неправомерным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает ВВС .

Председатель Верховного суда Бренда Хейл заявила в зале суда, что правительство Бориса Джонсона не предъявило никаких разумных обоснований для приостановки работы на пять недель перед запланированным выходом страны из Евросоюза. Поэтому все 11 судей коллегии единогласно решили, что приостановка работы была незаконной, и объявили ее юридически ничтожной.

В конце августа Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября. Оппоненты Джонсона обвинили его в том, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза, который назначен на 31 октября, без соглашения об условиях Brexit.

Сегодняшним решением Верховный суд Великобритании фактически признал премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. После такого решения оппоненты премьера могут потребовать его отставки.

Ранее Борис Джонсон, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он в отставку в случае проигрыша в Верховном суде, ответил, что внимательно изучит решение суда и что правительство всецело уважает закон и суд.

Премьер-министр также заявлял, что приостановка работы правительства - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.-0-