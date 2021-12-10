Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в опубликованном сегодня решении суда, сообщает ТАСС.
Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.-0-