Британцы хотят, чтобы следующим монархом стал принц Уильям, а не его отец Чарльз - опрос

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из центра изучения общественного мнения Deltapoll выяснили, что жители Великобритании в большинстве своем хотели бы увидеть принца Уильяма следующим монархом, а не его отца принца Чарльза, сообщает издание Daily Mirror.
Отмечается, что 47% респондентов проголосовали за 38-летнего принца Уильяма, 27% - за 72-летнего принца Чарльза, 18% - предпочли отсутствие монархии в стране.
Кроме того, участники опроса также выразили свое мнение о пребывании 94-летней Елизаветы II на троне. 41% опрошенных высказались за то, чтобы королева оставалась монархом до самой смерти, 27% посчитали, что Елизавета II должна отказаться от полномочий в случае ухудшения состояния здоровья, 21% считают, что королева должна отказаться от престола, пока еще здорова.
Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1590 человек.
Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после Елизаветы II должен стать принц Уэльский Чарльз, затем герцог Кембриджский Уильям.-0-