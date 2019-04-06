Британцы начали получать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подданные Великобритании начали получать паспорта, на обложке которых отсутствуют слова "Европейский союз", несмотря на то, что страна пока так и не покинула ЕС, сообщает ТАСС.

Press Association , ссылаясь на МВД Соединенного Королевства, отмечает, что выдача паспортов нового образца началась с 30 марта, несмотря на то, что выход Великобритании из ЕС, который должен был состояться 29 марта, пришлось отложить из-за того, что британские парламентарии уже трижды отказались утверждать соглашение об условиях Brexit. При этом некоторым британцам, которые обращаются к властям за новыми документами, по-прежнему может достаться паспорт на бланке с надписью "Европейский союз", и самим выбрать один из двух вариантов оформления нельзя.

В британском МВД отметили: чтобы использовать остающиеся запасы паспортных бланков и добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков, паспорта, на которых присутствуют слова "Европейский союз", по-прежнему будут выдаваться на протяжении короткого периода времени после 29 марта. В ведомстве подчеркнули, что каких-либо других различий между паспортами двух образцов нет, поэтому оба могут использоваться для путешествий за рубеж.

Планируется, что с октября 2019 года оформление британских паспортов претерпит еще одно изменение. В частности, будет изменен принятый среди стран ЕС бордовый цвет обложки на темно-синий, также документы получат ряд особенностей, которые должны исключить возможность их фальсификации. Контракт на производство новых паспортов, которые британские власти называют "самыми технологически совершенными в мире", был заключен с французско-нидерландской компанией Gemalto.

Впервые британский паспорт с синей обложкой появился в 1921 году. Однако в 1988 году его цвет, в соответствии со сложившейся в ЕС традицией, был изменен на бордовый - через 15 лет после вступления Соединенного Королевства в сообщество. Вернуться к образцу начала XX столетия предложили сторонники Brexit в британском парламенте.-0-