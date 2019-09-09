British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится 9 и 10 сентября, сообщает британская газета The Daily Telegraph .

Забастовка, которая грозит стать самой большой в истории авиакомпании, затронет 280 тыс. клиентов авиакомпании. British Airways советует пассажирам, рейсы которых отменены, не приезжать в аэропорт. Путешественникам предложили полную компенсацию стоимости билетов, возможность совершить авиарейс в другой день либо воспользоваться услугами других авиакомпаний.

Причиной забастовки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда. По информации The Daily Telegraph, конфликт начался после того, как Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) отклонила предложение British Airways о повышении зарплаты для своих пилотов на 11,5% в течение трех лет. Профсоюз уверен, что этого недостаточно, поскольку финансовое состояние компании позволяет ей сделать своим сотрудникам лучшее предложение.-0-