Букеровскую премию - 2020 присудили шотландцу за дебютный роман

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain), сообщает РБК.

Церемония вручения премии проходила в Лондоне, на ней присутствовали супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла, экс-президент США Барак Обама и три лауреата Букера прошлых лет: Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Роман, основанный на воспоминаниях самого писателя, рассказывает о мальчике Шагги из Глазго 1980-х годов, который пытается поддержать свою мать, страдающую алкогольной зависимостью. Книга посвящена матери Дугласа Стюарта, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Председатель жюри Букеровской премии Маргарет Басби заявила, что решение судей было единодушным и им потребовался всего час, чтобы принять его.

Дуглас Стюарт признался, что ошеломлен победой. "Я знаю, что за 50 лет это всего лишь вторая книга шотландского автора, которая выиграла", - сказал он.

После смерти матери писатель окончил Королевский колледж искусств в Великобритании и переехал в Нью-Йорк, где построил карьеру в сфере дизайна одежды. Он работал с такими брендами, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap. Литературой Стюарт начал заниматься около 10 лет назад в свободное от работы время. Его рассказы публиковались в журнале The New Yorker.

В прошлом году Букеровская премия досталась сразу двум авторам: канадской писательнице Маргарет Этвуд за книгу "Заветы", продолжение антиутопического романа "Рассказ служанки", и британке Бернардин Эваристо за роман "Девушка, женщина, все остальное". Бернардин Эваристо стала первой темнокожей женщиной, получившей Букеровскую премию. Разделение премии между двумя победителями стало третьим подобным решением в истории Букера - ранее награды присуждали двум авторам только в 1974-м и 1992 годах. Призовой фонд премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов.-0-