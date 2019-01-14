Бытовой газ взровался в жилом доме в Ростовской области

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом доме в городе Шахты Ростовской области около 6.00 произошел взрыв бытового газа, обрушились два этажа - восьмой и девятый, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
На данный момент известно, что эвакуированы 140 человек, пятеро спасены, повреждения получили четыре квартиры. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.466 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.152 BYN
|2.16 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN