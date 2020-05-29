Бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса предъявили обвинение в убийстве

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен был арестован и обвинен в "убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве" после смерти невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает BBC.

В интернет попало видео, на котором запечатлено, как полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю. Сотрудник полиции Дерек Шовен прижал его шею коленом. Джордж Флойд кричал, что не может дышать, однако его не отпустили. В результате мужчина скончался.

В охваченный беспорядками Миннеаполис направили 500 солдат Нацгвардии США Причиной беспорядков стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. На попавшем в интернет видео запечатлено, как на мужчину надели наручники и повалили на землю. Сотрудник полиции прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали. Вскоре мужчина скончался.

Дерек Шовен и трое офицеров были уволены в понедельник, 25 мая. После случившегося в Миннеаполисе и близлежащих районах начались массовые протесты и беспорядки. Сообщается, что в скором времени обвинения будут вынесены и трем другим сотрудникам полиции.-0-