Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишена права на управление автомобилем за езду в пьяном виде

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего канцлера Австрии, 70-летнюю Бригитте Бирляйн, лишили водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По информации издания, Бирляйн отдыхала с друзьями в ресторане в центре Вены, а после уехала домой за рулем.

Около полуночи ее остановила полиция. Алкотестер показал почти 0,9 промилле алкоголя в крови. Сотрудники правоохранительных органов изъяли водительские права экс-канцлера.

Как заявила Kronen Zeitung Бирляйн, она сожалеет по поводу случившегося.

Бирляйн возглавляла австрийское переходное правительство с июня 2019 года до января 2020 года.-0-