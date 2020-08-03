Бывший Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава римско-католической церкви Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) серьезно заболел после посещения Германии. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на его биографа Петера Зеевальда.

Уточняется, что у 93-летнего Бенедикта XVI диагностировано рожистое воспаление лица - острое инфекционное заболевание, которое выражается в покраснении участка кожи и сопровождается общей интоксикацией и повышением температуры.

Писатель Петер Зеевальд виделся с почетным Папой 1 августа и передал ему недавно опубликованную биографию. Автор отметил, что Бенедикт XVI, несмотря на болезнь, был настроен оптимистично и даже заявил, что, как только позволит состояние здоровья, снова возьмется за перо. В то же время, по словам биографа, он был очень слаб.

Как сообщает ТАСС, Бенедикт XVI посетил в июне Регенсбург в Баварии (Германия). Там навестил своего старшего брата Георга, который, спустя некоторое время после визита, скончался в возрасте 96 лет после тяжелой болезни.

Петер Зеевальд рассказал, что Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое должно быть опубликовано после его смерти. В качестве своего будущего места захоронения он определил бывшую гробницу святого Иоанна Павла II в крипте Святого Петра.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления римско-католической церковью.-0-