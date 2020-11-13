Бывший президент Ганы Джерри Ролингс скончался в возрасте 73 лет

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Ганы Аккре в возрасте 73 лет скончался бывший президент республики Джерри Ролингс. Об этом объявил действующий президент этой страны Нана Акуфо-Аддо, сообщает Синьхуа.

"Трагическое событие произошло 12 ноября в 10.10 в больнице Korle-Bu Teaching Hospital, где бывший президент находился на лечении после непродолжительной болезни", - отмечается в заявлении главы Ганы.

С 13 ноября объявлен общенациональный траур сроком на семь дней.

Многие ганцы называют Ролингса отцом демократии. Перед выборами в 1992 году он учредил Национальную комиссию по демократии (НИЗ) и использовал ее для изучения общественного мнения с целью облегчения перехода к демократии. С 1981 по 1993 год Джерри Ролингс руководил Ганой как председатель объединенного военно-гражданского правительства, пост президента он занимал с января 1993 года по январь 2001-го, сообщает Reuters.-0-