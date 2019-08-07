Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 августа 2019, Ср
+18°C
Малооблачно EUR 2.2927
USD 2.0487
RUB 3.1481
Главное
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Президент
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
Президент
ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах - Викторин
Политика
На стройплощадку комплекса "Минск-Мир" прибыла новейшая строительная техника: МАЗы включились в работу
Общество
Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут в Минске
19:49 Экономика
Новая больница в Островце будет оснащена высокотехнологичным диагностическим оборудованием - Караник
19:45 Регионы
МАЗ восстановил легендарный грузовик для трак-триала
19:32 Общество
Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню археолога
19:10 Культура
Комплекс госстандартов в области цифровой трансформации разрабатывают в Беларуси
18:48 Экономика
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан
18:42 В мире
Лечебно-диагностический корпус при поликлинике и детский сад открыли в Пинске
18:35 Регионы
Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Минске
18:30 Регионы
Расширены зона и продолжительность безвиза в Брестской и Гродненской областях
18:26 Президент
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
18:18 Президент
РЕПОРТАЖ: "Мая першая і ўлюбёная славянская краіна" - как иностранцы приехали в Беларусь учить мову
18:02 Общество
Мининформ с начала года ограничил доступ к 465 интернет-ресурсам
18:00 Общество
В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба
17:59 В мире
Суд в Солигорске приговорил водителя к 5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими
17:48 Происшествия
РЕПОРТАЖ: "В таких турнирах я еще не участвовал" - как прошел чемпионат по шахматам среди осужденных
17:48 Общество
Работы художников из 25 городов Центральной России покажут в Минске
17:42 Культура
Перформанс "Наваждение" устроят в гомельском парке 8.08 в 8.08
17:36 Культура
Нацбанк не ожидает проинфляционного влияния со стороны дефицитного бюджета в 2020 году
17:29 Экономика
Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в первом спарринге межсезонья
17:28 Спорт
Лучших работников стройкомплекса чествовали в Минске
17:27 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан

В мире 07.08.2019 | 18:42
Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан правоохранительными органами в селе Кой-Таш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей штаба экс-главы Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, из дома бывшего президента поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД. В соцсетях появилось видео, снятое на территории дома экс-президента, где вооруженные люди начали стрельбу. По сообщению информационного агентства Кабар, на место происшествия выехали пять бригад скорой помощи Чуйской области и дополнительно три бригады из города Бишкек.

В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельбаВ доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД.

Также сообщается, что спецоперация по задержанию бывшего президента проводится силами специального назначения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. "В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялось. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями", - сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по шести эпизодам. Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь пять эпизодов.

Бывшему президенту Кыргызстана уже трижды вручили повестку на допрос в МВД по делу по освобождению лидера ОПГ Азиза Батукаева. Однако он их проигнорировал.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Кыргызстан
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2927 BYN 2.291 BYN 2.295 BYN
USD
2.0487 BYN 2.046 BYN 2.05 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.14 BYN 3.145 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Кто управляет минскими светофорами
Все видео

Фотоновости

Военная техника трудится на полях Свислочского района
Все фото

Инфографика

Календарные планы парламентских выборов 30 августа* - образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий. 15 сентября* - образование участков для голосования.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Расширены зона и продолжительность безвиза в Брестской и Гродненской областях
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
Политика
Во время встречи Мясникович предлагает ЕС воспользоваться возможностями Беларуси в работе с другими странами ЕАЭС
Границы округов на парламентских выборах с 7 августа есть на публичной кадастровой карте Беларуси
Фионна Гибб о Беларуси: я очень люблю вашу страну
Экономика
Фото из архива Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут в Минске
Комплекс госстандартов в области цифровой трансформации разрабатывают в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Семейная пара найдена мертвой в минской квартире
Суд в Солигорске приговорил водителя к 5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими
Суд в Минске освободил от уголовной ответственности обвиняемого в мошенничестве донора крови
Общество
Команда "Спорт-пари" запустила Telegram-канал для общения с любителями игры "Спортпрогноз"!
МАЗ восстановил легендарный грузовик для трак-триала
РЕПОРТАЖ: "Мая першая і ўлюбёная славянская краіна" - как иностранцы приехали в Беларусь учить мову
Регионы
Геннадий Соловей. Фото из архива Титульные списки строительства важных объектов сформируют к сентябрю в Гомельской области
Новая больница в Островце будет оснащена высокотехнологичным диагностическим оборудованием - Караник
Лечебно-диагностический корпус при поликлинике и детский сад открыли в Пинске
Спорт
Александра Герасименя Александра Герасименя объявила о завершении карьеры
Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в первом спарринге межсезонья
Герасименя: Беларуси необходим суперсовременный бассейн
Технологии
Фото из архива Приложение 115.бел станет информировать об отключении услуг ЖКХ
Отзывы минчан помогут усовершенствовать личный кабинет пользователей электронных жировок
Флориан Шварц: "А1 станет европейским брендом для жизни в цифровом обществе"
Культура
Фото из архива На юбилейном фестивале "Тбiлiсоба" в Минске грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими
Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню археолога
Работы художников из 25 городов Центральной России покажут в Минске
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии
Житель Бельгии отдал за картину Рембрандта 500 евро. Сейчас она может стоит 30 млн
Валентин Гафт попал в больницу с инсультом
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия