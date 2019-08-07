7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан правоохранительными органами в селе Кой-Таш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей штаба экс-главы Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, из дома бывшего президента поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД. В соцсетях появилось видео, снятое на территории дома экс-президента, где вооруженные люди начали стрельбу. По сообщению информационного агентства Кабар, на место происшествия выехали пять бригад скорой помощи Чуйской области и дополнительно три бригады из города Бишкек.

В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД.

Также сообщается, что спецоперация по задержанию бывшего президента проводится силами специального назначения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. "В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялось. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями", - сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по шести эпизодам. Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь пять эпизодов.

Бывшему президенту Кыргызстана уже трижды вручили повестку на допрос в МВД по делу по освобождению лидера ОПГ Азиза Батукаева. Однако он их проигнорировал.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год.-0-