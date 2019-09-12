Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али находится в критическом состоянии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али оценивается как критическое. Об этом сообщил тунисский журнал Réalités .

По его сведениям, 83-летний экс-президент Туниса несколько дней назад в тяжелом состоянии был помещен в одну из больниц города Джидда. Бен Али несколько лет борется с раком.

Информацию о тяжелом состоянии здоровья также подтвердил 12 сентября адвокат бывшего президента Мунир Бен Салха.

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и проживает сейчас в Саудовской Аравии.-0-