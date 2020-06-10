Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме станет музеем

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный во времена ГДР и ныне заброшенный ресторан "Минск" в Потсдаме вновь откроется осенью 2021 года как музей современного искусства. Таким образом, в Германии появится еще одна "горячая точка" культуры, заявили сегодня представители инвестора и инициатора проекта - фонда Хассо Платтнера, сообщает Deutsche Welle.

Ресторан, представляющий собой бетонное здание в стиле послевоенного модерна с двухуровневой террасой и плоской крышей, был очень популярен во времена ГДР. Долгое время планировалось здание снести. Но в 2019 году городские власти Потсдама дали добро на реконструкцию бывшего ресторана и перепрофилирование его под музей.

В "Минске" будет проведена полная санация и удален вредный для здоровья асбест, который в послевоенные годы широко использовался в строительстве на территории всей нынешней Германии. После реконструкции музей будет иметь два выставочных уровня общей площадью 900 кв.м. Планируется сохранить фасад с его характерной композицией из окон, бетона и кирпичной кладки.

Директором музея "Минск" станет искусствовед Паола Малавасси, ранее работавшая в качестве ассистента директора кельнского Музея Людвига Каспера Кенига. В новую должность в Потсдаме выпускница Гейдельбергского университета вступит в августе 2020 года. Музей будет специализироваться на изобразительном искусстве бывшей ГДР и современном искусстве.

Хассо Платтнер - немецкий предприниматель, миллиардер, один из основателей компании SAP, производящей программное обеспечение для бизнес-организаций, а также известный в Германии меценат, основавший фонд, активно спонсирующий искусство. В свое время этот фонд уже финансировал восстановление городского дворца в Потсдаме и реконструкцию расположенного также в Потсдаме дворца Барберини, в котором теперь находится музей с коллекцией произведений старых мастеров и импрессионистов из художественного собрания Хассо Платтнера.-0-