Бывший ученик напал на школу в Польше, есть раненые

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Бресте-Куявском 18-летний парень совершил нападение на школу, два человека пострадали, сообщает польский новостной портал
Нападение на начальную школу произошло сегодня около 9.00 по местному времени. По предварительным данным, подозреваемый, бывший ученик этой школы, сначала забросал петардами здание учебного заведения, затем ранил уборщицу и 11-летнюю учащуюся. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное, травмы не угрожают жизни. Нападавший задержан. По данным местных СМИ, ранее он проходил лечение в психиатрической клинике.
Учителя и дети из школы в связи с происшествием были эвакуированы. Ведется расследование. Мотивы нападавшего пока не известны.-0-
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