Бывший ученик напал на школу в Польше, есть раненые

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Бресте-Куявском 18-летний парень совершил нападение на школу, два человека пострадали, сообщает польский новостной портал Wiadomosci .

Нападение на начальную школу произошло сегодня около 9.00 по местному времени. По предварительным данным, подозреваемый, бывший ученик этой школы, сначала забросал петардами здание учебного заведения, затем ранил уборщицу и 11-летнюю учащуюся. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное, травмы не угрожают жизни. Нападавший задержан. По данным местных СМИ, ранее он проходил лечение в психиатрической клинике.

Учителя и дети из школы в связи с происшествием были эвакуированы. Ведется расследование. Мотивы нападавшего пока не известны.-0-