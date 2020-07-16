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16 июля 2020, 07:32

Cемь человек погибли при крушении самолета служб безопасности на востоке Турции

Фото AP
Фото AP

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу проинформировал, что связь с самолетом была потеряна 15 июля приблизительно в 22.45 по местному времени. Обломки воздушного судна были обнаружены в горах на западе провинции сегодня около 3.00.

Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника. Среди погибших двое пилотов.-0-

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