Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зузана Чапутова и Марош Шефчович вышли во второй тур выборов президента в Словакии. Данные обнародовала Государственная избирательная комиссия Словакии сегодня на пресс-конференции в Братиславе, сообщает ТАСС.

Наибольшее число голосов получила заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова. Ее поддержали 40,57% избирателей.

Заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович набрал 18,66% голосов избирателей.

Они вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 30 марта. В первом туре выборов приняли участие свыше 2,15 млн из 4,45 млн граждан, обладающих правом голоса. Явка составила 48,74%.-0-