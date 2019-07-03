3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть экипажа загоревшегося глубоководного аппарата в России удалось спасти. Подробности произошедшего рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует агентство ТАСС.

"На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - сказал Сергей Шойгу на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара. Сколько именно человек выжили, не уточняется.

По его информации, моряки-подводники первым эвакуировали гражданского из горящего отсека, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил сегодня, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована.

Как сообщалось, пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.-0-