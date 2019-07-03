3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть экипажа загоревшегося глубоководного аппарата в России удалось спасти. Подробности произошедшего рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует агентство ТАСС.
"На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - сказал Сергей Шойгу на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара. Сколько именно человек выжили, не уточняется.
По его информации, моряки-подводники первым эвакуировали гражданского из горящего отсека, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил сегодня, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована.
Как сообщалось, пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.22 BYN
|3.24 BYN