Часть Силиции из-за ливней оказалась под водой: есть погибшие

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, один пропал без вести на Сицилии в результате наводнения, вызванного сильнейшими ливнями, которые обрушились на восточную часть острова 26 октября. Дожди сопровождались градом и порывистым ветром, что нарушило работу местного аэропорта, сообщает Sky News.

Городские площади и улицы превратились в озера, поскольку в результате масштабного наводнения город Катания и прилегающие районы оказались под водой.

По словам добровольцев-спасателей, тело одного мужчины было найдено под автомобилем, тело второго было обнаружено в цитрусовой роще в Катании. В службах экстренной помощи сообщили, что его супруга пропала без вести.

Паводковые воды также затопили палату одной из больниц в Катании. В центре города отключили электричество. Несколько школ закрылись из-за стихии, отменены многие рейсы транспорта.

Мэр Катании Сальво Поглиезе приказал закрыть все магазины, кроме аптек и бакалейных лавок до полуночи. Он просит жителей не выходить из дома без особой надобности.

"Я призываю всех людей не покидать свои дома, за исключением чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Как сообщалось ранее, власти объявили красный уровень погодной опасности на востоке острова Сицилия и в некоторых районах Калабрии. В ряде провинций закрыты школы, парки, кладбища, а также центры вакцинации. Кроме того, отменены или перенаправлены десятки авиарейсов. По прогнозам синоптиков, непогода продлится здесь всю неделю.-0-