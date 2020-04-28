Частные компании начали хранить сырье в стратегическом нефтяном резерве США

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные американские компании начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Немногим ранее в этом месяце Министерство энергетики США заключило соответствующие контракты с несколькими компаниями, и с тех пор частные фирмы доставили в указанные хранилища, по оценкам агентства, около 1,1 млн баррелей нефти. Всего они могут разместить в хранилищах стратегического нефтяного резерва около 23 млн баррелей примерно на год. Основная часть будет доставлена в мае и июне.

На заключение соответствующих договоренностей повлияло резкое падение цен на нефть в последние недели. Стоимость техасской светлой нефти (WTI) 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.-0-