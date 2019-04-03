Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в Северной Македонии

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный частный самолет 2 апреля врезался в гору в центральном регионе Северной Македонии. На борту находились четыре гражданина Болгарии, все они погибли, сообщает газета The New York Times .

В Национальной комиссии по авиационным происшествиям Северной Македонии сообщили, что полицейские вертолеты обнаружили обломки самолета и тела погибших в труднодоступной заснеженной местности неподалеку от вершины горы Якупица. Спасатели постараются приблизиться к месту происшествия сегодня.

Самолет направлялся из города Охрид (Северная Македония) в столицу Болгарии Софию. Он пропал с радаров в 16.16 по местному времени. Уточняется, что пилот сначала запросил разрешение на посадку в аэропорту Скопье, сообщив о сильной турбулентности, но позже попросил продолжить полет в Софию.

Ведется расследование. По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия.-0-