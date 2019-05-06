Частный самолет с 18 пассажирами пропал на севере Мексики

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601 пропал во время полета из Лас-Вегаса в Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Об этом сообщил
В последний раз пилот самолета вышел на связь с диспетчером во время, когда воздушное судно находилось в 280 км от города Монклова в Коауиле. По информации издания, на борту лайнера находились 18 пассажиров и три члена экипажа. Они возвращались с боксерского поединка, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в Монтеррее в 18:30 5 мая, но этого не произошло.
Власти Коауилы привлекли спасателей и военнослужащих к поиску воздушного судна.-0-
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