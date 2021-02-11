Частный самолет упал и загорелся на западе Оттавы

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой частный самолет упал на западе канадской Оттавы. Пилот умер на месте от полученных ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СTV.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп. По данным канала, двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся. Пожарным удалось его обнаружить и потушить. Как проинформировала полиция, на борту находился только пилот, он умер от ранений.

На место инцидента была направлена команда специалистов канадского Совета по безопасности на транспорте, которой предстоит установить причины авиакатастрофы.-0-