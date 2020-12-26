Чехия и Болгария получили первые партии вакцины от коронавируса

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Чехии и Болгарии получили первые партии вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и Biotech, сообщает ТАСС.

Пражская больница "Мотоп" получила 9750 доз препарата, часть из них будет отправлена еще в три столичные больницы и две клиники Брно. Сотрудникам этих медучреждений прививки будут сделаны в первую очередь.

Вакцинация населения в Чехии начнется 27 декабря. Одним из первых пройти вакцинацию намерен премьер-министр Андрей Бабиш, стремящийся подать пример жителям страны, многие из которых выражают недоверие по поводу эффективности вакцины. В январе в Чехии прививки будут сделаны госпитализированным гражданам старшего возраста, постояльцам домов престарелых и стационаров службы социальной опеки. Массовая вакцинация жителей должна начаться в феврале. Она будет добровольной и бесплатной.

В Чехию, население которой составляет 10,71 млн, должно поступить более 12 млн доз пяти видов вакцины от западных компаний-производителей, что будет достаточным для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что в первом квартале 2021 года прививки сделают около 1,1 млн человек, а до конца предстоящего лета - более половины жителей страны. С начала пандемии в Чехии COVID-19 инфицированы 667,5 тыс. человек, 563,5 тыс. выздоровели, зафиксировано почти 11 тыс. летальных исходов.

Также сегодня утром 9750 доз вакцины доставлено в Болгарию. Вакцинация медперсонала в Софии, Пловдиве и Бургасе начнется 27 декабря. Первым, кому будет сделана прививка, станет министр здравоохранения Костадин Ангелов. Он сообщил, что вторая поставка планируется в начале января, а более серьезные поставки вакцины запланированы на февраль.

Болгарские санитарные службы подготовили национальный план вакцинации населения от коронавируса. В первую очередь будут прививаться медработники, затем - граждане старше 70 лет. Население Болгарии составляет около 7 млн. С начала пандемии было инфицировано 196,9 тыс., выздоровели 108,8 тыс., умерли более 7 тыс. человек.-0-