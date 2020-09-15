Чехия изменила правила карантина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил об изменениях в правилах введения карантина в связи с распространением коронавируса. Карантин не потребуется при условии, что оба - инфицированный и контактировавший с ним человек - при встрече носили респираторы или медицинские маски, сообщает чешский портал 420on.cz.

"Люди, которые носят средства защиты верхних дыхательных путей, не будут помещены в карантин, если они контактировали с инфицированным человеком, у которого также была медицинская маски или респиратор", - сказал Войтех, добавив, что людям придется следить за своим здоровьем, если обнаружатся признаки инфекции.

Уточняется также, что люди, которые переболели COVID-19 в течение последних 90 дней и встречались с инфицированным человеком, также не будут помещены в карантин. "У этих людей уже есть иммунитет как минимум на 90 дней", - добавил министр.

Вышеуказанные изменения вступили в силу с 15 сентября.

По словам уполномоченного правительства по науке и исследованиям, эпидемиолога и бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, Чешская Республика столкнулась со второй волной эпидемии. Количество заболевших будет увеличиваться еще в течение нескольких недель, прежде чем вновь введенные ограничительные меры принесут плоды, отметил он.

По последним данным, в Чехии подтверждено 37 222 случая COVID-19, с момента вспышки скончались 465 человек.-0-