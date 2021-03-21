Чехия намерена продлить режим ЧС до 11 апреля

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии в связи с эпидемией коронавируса намерено продлить до 11 апреля действующий в республике режим чрезвычайной ситуации, срок которого установлен до 28 марта. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, передает ТАСС.

"Режим чрезвычайной ситуации необходимо продлить минимально до 11 апреля. Члены правительства по данному вопросу пришли к согласию", - сказал Ян Гамачек.

Кабинет Министров примет решение о продлении режима ЧС на одном из ближайших заседаний, а затем обратится в нижнюю палату парламента с предложением его утвердить.

Между тем, как сказал Ян Гамачек, введенные в республике жесткие социальные ограничения, среди которых комендантский час и сдерживание передвижения жителей границами административных районов проживания, дают ожидаемый эффект - суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Тем не менее, подчеркивает он, пока преждевременно ставить вопрос о смягчении ограничительных мер.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Чехии с 5 октября 2020 года. Общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии в республике составило 1 469 547 человек. От заболевания, которое вызывает вирус, умерли 24 667 жителей страны.-0-