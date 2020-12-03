Чехия ослабила карантинные ограничения

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии решило ослабить с 3 декабря противоэпидемические меры, сообщает Around Prague.

В стране вновь начали работать все магазины. Однако в них действуют ограничения по количеству посетителей: один человек на 15 кв.м. Рестораны, бары и клубы работают с 6.00 до 22.00, внутри может находиться максимум половина от обычного количества посетителей.

Также с 3 декабря отменили комендантский час, а количество участников массовых акций увеличили до 10 человек. На улице могут собираться до 50 человек. При этом сохраняется обязанность носить медицинские маски во всех помещениях и в отдельных общественных местах под открытым небом, а также соблюдать дистанцию в 1 м.

По данным на 3 декабря, в Чехии с начала пандемии зарегистрировано 533 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 462 тыс. человек, 8515 скончались.-0-