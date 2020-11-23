Чехия остается на первом месте среди стран ЕС по смертности от COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди стран Европейского союза Чехия на первом месте по смертности от коронавируса в расчете на 100 тыс. жителей. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает "Радио Прага".

За последние две недели в Чехии от коронавируса умерли более 23 человек на 100 тыс. населения. В целом число смертей от COVID-19 в республике приблизилось к отметке 7,1 тыс.

На втором месте в ЕС находится Бельгия с 22 умершими от COVID-19 на 100 тыс. жителей, на третьем - Болгария (17). При этом Эстония, Дания и Финляндия входят в число наиболее благополучных с этой точки зрения стран. Из государств ЕС COVID-19 сейчас быстрее всего распространяется в Люксембурге, а Чехия в этом рейтинге восьмая.

При этом число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в Чехии продолжает снижаться. За последние сутки в стране зафиксированы 1 509 инфицированных коронавирусом, что на 1 678 меньше показателя предыдущего дня. С начала пандемии общее количество заразившихся в стране, которую населяют около 10,7 млн граждан, достигло 492 263. Из них выздоровел 398 101 человек. Как отмечают в Минздраве Чехии, ежедневный прирост инфицированных снижается уже около двух недель. На рубеже октября и ноября число ежесуточно выявленных заражений достигало 15 тыс., после введения жестких противоэпидемических мер показатель опустился до 4,2-6,5 тыс. Число госпитализированных, в свою очередь, достигло минимального уровня за две недели - 6,1 тыс. человек.

До 12 декабря в Чехии действует режим чрезвычайного положения.-0-