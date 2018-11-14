Чехия отказывается присоединиться к миграционному пакту ООН

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии заявило об отказе от присоединения страны к глобальному пакту ООН по миграции, сообщает "Радио Прага".

Отмечается, что Чехия не приемлет в данном документе отсутствие некоторых приоритетов и четкого разграничения понятий легальной и нелегальной миграции. Особо подчеркивается, что в документе нет определения нелегальной миграции как нежелательного явления.

Чешский премьер Андрей Бабиш заявлял ранее, что не согласен с неоднозначностью формулировок документа: "Никто другой, кроме нас, не будет решать, кого мы пустим к себе жить и работать. Это дело наших фирм, различных наших органов и правительства. Неизменным остается то, что мы не примем ни одного нелегального мигранта. Мне не нравится предлагаемый документ, он допускает различные интерпретации, что ведет к злоупотреблениям".

Позицию премьера поддержал и глава МИД Чехии Томаш Петршичек: "Со стороны Чешской Республики высказывался целый ряд замечаний - по поводу способа обсуждения данного пакта и по его содержанию. Мы декларировали, что ожидаем разработки более точной формулировки, определяющей проблему нелегальной миграции. Этого нет. Присоединение к пакту в данный момент нам кажется контрпродуктивным".

В июле 2018 года все страны - члены ООН (за исключением США) согласовали окончательный текст Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции - первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы. Позже о своем выходе из договора заявила Венгрия. Также в октябре нынешнего года Австрия заявила, что отказывается подписывать соглашение ООН о миграции.

ООН планирует принять всемирный пакт по миграции в первой половине декабря 2018 года на конференции в Марокко.-0-