Чехия по уровню смертности от СOVID-19 переместилась на второе место в мире

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская Республика по численности умерших от СOVID-19 на 100 тыс. жителей за минувшую неделю переместилась на второе место в мире, тогда как еще семь дней назад была на четвертом. Об этом сообщает "Радио Прага" со ссылкой на исследование газеты The New York Times.

За минувшую неделю в Чехии скончались 567 зараженных COVID-19 (показатель смертности - 5,3 на 100 тыс. населения). Первое место по численности умерших от СOVID-19 на 100 тыс. жителей за минувшую неделю занимает Аргентина (показатель смертности 5,8).

По уровню инфицирования на 100 тыс. населения за прошедшую неделю Чехия, согласно The New York Times, по-прежнему занимает второе место в мире, опережая Бельгию. Первое место занимает Андорра.

В целом по уровню смертности с самого начала пандемии Чехия в мировом рейтинге, по последним данным, находится на 52-м месте, тогда как неделю назад занимала 61-е место, а в рамках Евросоюза - на 11-м (неделю назад занимала 14-е).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 октября, что ЕК отправит в Чехию 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с тяжелой ситуацией с распространением коронавируса в стране. "Чехия переживает трудные времена. Число случаев заражения коронавирусом растет. Больницы нуждаются в медицинском оборудовании. ЕС здесь, чтобы помочь. Я позвонила премьер-министру Андрею Бабишу, чтобы сказать ему, что мы отправляем первый комплект из 30 аппаратов ИВЛ из нашего резерва", - цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Правительство Чехии на внеочередном заседании одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Об этом сообщил министр обороны Чехии Лубомир Метнар.

В Чехии за прошедшие сутки выявлено максимальное за время пандемии число заразившихся коронавирусом - 11 984. С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 193 946. За почти восемь прошедших месяцев умерли 1619 зараженных.

Чешские власти приняли решение с 22 октября ввести локдаун и ограничить передвижение граждан по стране. Разрешены поездки на работу и для проведения неотложной бизнес-деятельности, для посещений членов семьи, продуктовых магазинов и других мест, связанных с основными жизненными потребностями. Полицейским, которые следят за выполнением ограничительных мер, предоставлено право штрафовать нарушителей на сумму до 10 тыс. крон (около 400 евро).-0-