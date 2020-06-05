Чехия полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия в одностороннем порядке 5 июня полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией. От чехов, возвращающихся из этих государств, не будут требовать прохождения 14-дневного карантина, а также сдачи теста на коронавирус, сообщает Radio Praha.

Правительство Чехии на заседании 5 июня одобрило систему распределения государств по мере распространения в них коронавирусной инфекции по принципу светофора. Без ограничений граждане Чехии могут ездить в "зеленые" и "желтые" государства. К "зеленым" относятся все соседние с Чехией государства, кроме Польши, далее Венгрия, Греция, Хорватия, Болгария, Норвегия, Финляндия, Швейцария, а также Эстония, Литва, Латвия. К "желтым" - Дания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Испания, Франция.

Однако результаты теста на коронавирус граждане Чехии должны будут предъявлять при возвращении из Великобритании и Швеции.

Ранее сообщалось, что Чехия полностью открыла границы со Словакией 4 июня.-0-