Чехия продлила режим ЧП из-за коронавируса до 23 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии до 23 декабря продлен режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняла палата депутатов страны, сообщает "Радио Прага".

Коалиция правящего движения ANO и партии социал-демократов подала заявку на продление ЧП на 30 дней до 11 января, однако палата депутатов это предложение отклонила, и ЧП было продлено до 23 декабря.

Во время заседания правительства премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что цель продления действия режима ЧП - в первую очередь забота о здоровье людей и необходимость соблюдать все правила противоэпидемиологической системы PES.

Действие режима ЧП в Чехии должно было закончиться 12 декабря.

По данным на 10 декабря, с начала пандемии в Чехии зафиксировано 557 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 490 тыс. человек, умерли 9136.-0-