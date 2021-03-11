Чехия разработала собственный препарат против COVID-19

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешский препарат против коронавируса проходит финальную фазу одобрения, сообщает портал Novinky.cz.

Заявка на окончательное одобрение препарата уже подана в Государственное управление по контролю за лекарственными средствами. По словам Андрея Бабиша, препарат будет выпускаться в виде таблеток, а также будет предназначен для ингаляций.

Также премьер-министр сказал, что чешская делегация во время рабочего визита в Израиль будет вести переговоры с израильскими учеными, которые разработали аналогичное лекарственное средство против коронавируса. "Сейчас Израиль является мировым лидером по вакцинации. Нам важен их опыт", - подчеркнул Андрей Бабиш.-0-