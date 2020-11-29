Чехия с 3 декабря смягчит введенные из-за пандемии ограничения

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии сегодня на внеочередном заседании приняло решение с предстоящего четверга, 3 декабря, значительно ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Ян Блатный, информирует ТАСС.

"С предстоящего четверга в республике снижается уровень эпидемической угрозы, с чем связано смягчение действующих ограничительных мер", - отметил он.

Согласно этому решению, с 3 декабря в Чехии при соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических норм в ограниченном режиме возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. Розничная торговля будет разрешена и в воскресенье, что пока в стране строго запрещено. Отменяется и запрет на свободное передвижение граждан, который действует в республике с 23.00 до 05.00 по местному времени.

"В Чехии уровень эпидемиологической угрозы понижен на третий из пяти возможных, - уточнил Ян Блатный. - За принятие решения о смягчении мер единогласно проголосовали все члены правительства".

Смягчение жестких социальных ограничений, по словам министра, связано с желанием властей создать для жителей Чехии более комфортную обстановку на предстоящие праздники католического Рождества. В связи с этим с четверга будут разрешены общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях. Пока разрешены встречи с максимальным числом шести участников.

В категорию рекомендаций также переходит действующая ныне обязанность перевода сотрудников государственных и коммерческих организаций на удаленный режим работы. Руководителям учреждений и фирм, по словам главы Минздрава, желательно сохранить действующую практику.

Должны возобновить работу музеи и художественные галереи. При этом их залы могут быть заполнены только на одну четверть от допустимого числа посетителей. Предполагается возможность экскурсий по помещениям этих объектов с участием до 10 человек при соблюдении необходимой социальной дистанции. Театры и кинотеатры пока останутся закрытыми.

"Через две недели будет понятно, какой эпидемиологический эффект в республике произошел на фоне смягчения ограничений. Рассчитываем на ответственный подход граждан к соблюдению необходимых санитарных норм", - сказал Ян Блатный.-0-