Чехия занимает первое место по числу новых случаев COVID-19 в Европе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия занимает первое место среди европейских стран по числу новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней. Об этом сообщается на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Согласно данным ECDC, в Чехии за последние две недели зарегистрировано 1 395 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей. В тройку входят также Эстония (1 038 случаев) и Словакия (561 случай).

Самая высокая смертность за последние 14 дней зафиксирована в Словакии - 241 случай на 100 тыс. жителей, Чехии - 207 случаев, Венгрии - 133 случая.

Накануне, 4 марта, премьер-министр Чехии сообщил, что правительство пока не намерено ослаблять действующие противоэпидемиологические ограничения. В больницах страны не хватает мест для пациентов, в то же время растет число пациентов с тяжелой формой COVID-19.-0-