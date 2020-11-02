Чехия заняла первое место в Европе по уровню смертности от COVID-19 за неделю

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Чешская Республика находится на втором месте в мире по количеству инфицированных на 100 тыс. жителей за последнюю неделю, а по уровню смертности на душу населения переместилась на первое место в Европе, обогнав Андорру. Об этом сообщает <"Радио Прага"/a>.

В общей сложности Чехия по числу инфицированных с начала пандемии на 100 тыс. жителей находится на восьмом месте в мире, тогда как в начале прошлой недели занимала 19-е. В Евросоюзе Чехию по числу инфицированных опережает только Бельгия.

С марта, когда началась эпидемия нового коронавируса COVID-19, в Чехии инфицировано 335 102 человека, умер 3251 зараженный. Уровень смертности в Чешской Республике с начала пандемии составляет 30 на 100 тыс. жителей, в начале минувшей недели страна занимала 41-е место в мире.

Чешские власти из-за роста заболеваемости COVID-19 приняли решение с 22 октября ввести локдаун и ограничить передвижение граждан по стране. Разрешены поездки на работу и для проведения неотложной бизнес-деятельности, для посещений членов семьи, продуктовых магазинов и других мест, связанных с основными жизненными потребностями. Полицейским, которые следят за выполнением ограничительных мер, предоставлено право штрафовать нарушителей на сумму до 10 тыс. крон (около 400 евро). 30 октября режим чрезвычайного положения в Чехии был продлен до 20 ноября.-0-