Человечество провалило испытание пандемией - генсек ООН

24 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Человечество не прошло испытание пандемией нового коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

Антониу Гутерриш выступил на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генассамблеи. "Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, - сказал он. - Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля".

Генеральный секретарь отметил, что страны ООН должны расширить финансирование МВФ и Всемирного банка, чтобы те могли оказывать поддержку наиболее пострадавшим от коронавируса государствам.

По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию, в этом году мировая экономика по оптимистичному сценарию не досчитается 6,3 трлн долларов и сократится на 1,5-3%.-0-