Человек мог заразиться коронавирусом от летучей мыши через промежуточное звено - ВОЗ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее вероятно, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом возможность утечки из лаборатории крайне маловероятна. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на проект финального отчета Всемирной организации здравоохранения и Китая.

В докладе ВОЗ представлено несколько возможных сценариев передачи коронавируса человеку. Наиболее вероятной причиной, по мнению экспертов, стала передача инфекции от летучей мыши через промежуточное звено, то есть другое животное. Менее вероятным, но все же возможным способом передачи могло стать прямое заражение от летучих мышей. Эксперты также не исключили, но назвали маловероятным сценарий заражения через продукты питания.

В ВОЗ отметили, что ближайший родственник вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, переносят коронавирусы. Однако в отчете говорится, что "эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на наличие недостающего промежуточного звена". Отмечается, что похожие вирусы были обнаружены у некоторых ящеров. Норки и кошки также подвержены коронавирусу и вполне могли выступить переносчиками.-0-