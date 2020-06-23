Человек не может заразиться коронавирусом в открытых водоемах - российский эксперт

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. Поэтому коронавирусной инфекцией человек в них заразиться не может, сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной", - сказал Михаил Лебедев.

Эксперт отметил, что ряд других инфекций, в том числе возбудители острых кишечных, могут передаваться через воду. Поэтому очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться.

Ранее польские и британские ученые в исследовании, опубликованном на медицинском портале medRxiv, пришли к выводу, что коронавирус при попадании в речную воду может выживать до 25 дней при ее низких температурах. По их оценкам, для заражения коронавирусом в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров воды.-0-