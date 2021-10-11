Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2021: лауреаты премии и их достижения

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия вот уже 120 лет является едва ли не самой престижной наградой для ученых, литераторов и общественных деятелей, свидетельствующей о признании их заслуг перед человечеством. Хотя церемония вручения премий ежегодно проходит 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, по традиции имена лауреатов объявляются уже в октябре. Присуждение премий 2021 года завершилось сегодня. Значит, самое время разобраться, кто стал героями Нобелевской недели и с какими достижениями эти выдающиеся люди войдут в историю.

Нобелевская премия по медицине и физиологии - за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение

"В науке часто наибольший интерес вызывает именно то, что мы считаем само собой разумеющимся", - Ардем Патапутян.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. В пресс-релизе на сайте премии говорится, что революционные открытия лауреатов Нобелевской премии этого года позволили понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин - острое соединение перца чили, которое вызывает ощущение жжения, - чтобы определить датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению нашего понимания того, как нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные недостающие звенья в понимании сложного взаимодействия между нашими чувствами и окружающей средой.

Нобелевская премия по физике - за модель климата Земли

"Есть очень простые проблемы, которые очень трудно понять", - Джорджо Паризи.

Нобелевская премия по физике 2021 года была присуждена Клаусу Хассельману, Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи за модель климата Земли, а также изучение физических систем.

Джорджо Паризи обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных сложных материалах. В пресс-релизе на сайте премии отмечается, что открытия ученого являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем.

Клаус Хассельман создал модель, которая связывает воедино погоду и климат. Разработанные им методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.

Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. Его работа заложила основу для разработки современных климатических моделей.

Нобелевская премия по химии - за разработку асимметричного органокатализа

"Создание молекул похоже на создание чего-то прекрасного", - Бенджамин Лист.

Обладателями Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за разработку асимметричного органокатализа. Разработка точного нового инструмента для молекулярного конструирования оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной.

Ученые остаются лидерами в этой области. Они показали, что органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно - от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах. Таким образом, органокатализаторы приносят наибольшую пользу человечеству.

Нобелевская премия по литературе - за сострадательное проникновение к судьбам беженцев

"Многие из беженцев - талантливые, энергичные люди, которым есть что дать", - Абдулразак Гурна.

Нобелевскую премию по литературе в нынешнем году получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, но прибыл в Англию как беженец в конце 1960-х годов. Абдулразак Гурна опубликовал десять романов и ряд рассказов. Тема разрухи беженца проходит через всю его работу. Гурна начал писать в возрасте 21 года в английском изгнании, и хотя суахили был его первым языком, английский стал его литературным инструментом. Самый известный его роман "Рай" (1994), который стал его прорывом как писателя, возник в результате исследовательской поездки в Восточную Африку примерно в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная история любви, в которой столкнуться разные миры и системы верований.

Нобелевская премия мира - за мужественную борьбу за свободу слова

Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппинская журналистка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за мужественную борьбу за свободу слова. В 2012 году Мария Ресса стала соучредителем цифровой медиакомпании для журналистских расследований Rappler, которую она возглавляет до сих пор. Дмитрий Муратов в 1993 году был одним из основателей издания "Новая газета". С 1995 года он был главным редактором газеты в общей сложности 24 года. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Ресса и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты этих основных прав.

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля

Обладателями премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей.

Полноценным "нобелем" эту награду назвать нельзя: премия за достижения в области экономики была учреждена Банком Швеции в 1968 году. Хотя она не имеет отношения к наследию Альфреда Нобеля, премия вручается во время октябрьской Нобелевской недели и является самой престижной наградой по экономике. Премия в области экономических наук присуждается Шведской королевской академией наук в соответствии с теми же принципами, что и Нобелевские премии, присуждаемые с 1901 года.

Лауреаты этого года предоставили новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. Используя естественные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Результаты показали, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению количества рабочих мест. Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс продемонстрировали, насколько точные выводы о причине и следствии можно сделать из экспериментов на природе.-0-