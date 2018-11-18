Чемпиона мира по рукопашному бою подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Махачкале убит сотрудник Росгвардии, в преступлении подозревают чемпиона мира по рукопашному бою. Об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил ТАСС.

Сотрудник Росгвардии был убит в Махачкале при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе города минувшей ночью. Стрелявший находится в больнице в тяжелом состоянии, с ним работают следователи. Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

По данным источника ТАСС, в убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. "Он в больнице, его опрашивают", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется".-0-