Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма в Севастополе

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в Севастополе. Об этом рассказал замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Владимир Беспалый, сообщает ТАСС.
"В районе бухты Омега 4 августа на территории яхт-клуба "Юг", несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки - жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал он.
В официальной группе Федерации кикбоксинга России во "ВКонтакте" размещена информация, что погибшие - вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова. "Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших", - говорится на странице группы в соцсети.
По предварительной версии, одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать и также утонула. Тела обеих спортсменок удалось найти.-0-
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