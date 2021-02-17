Через COVAX первые поставки вакцины от COVID-19 должны пойти в конце февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью международного механизма COVAX планируется начать поставки вакцины от коронавируса в конце февраля, однако основная их часть придется на март. Об этом говорится в распространенном в Женеве пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что ВОЗ, GAVI и CEPI, осуществляющие руководство механизмом равного глобального доступа к вакцинам COVAX, а также ЮНИСЕФ удовлетворены новостью о том, что два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета включены в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения. Заявление на этот счет, опубликованное ВОЗ 15 февраля, означает, что два варианта вакцины - производства AstraZeneca-SK Bioscience и Института сыворотки Индии - имеются теперь в наличии для глобального распределения через механизм COVAX.

Информация о том, как будут осуществляться поставки вакцины в первом и втором кварталах текущего года, будет направлена 22 февраля всем участникам COVAX. Для того, чтобы поставки стали возможны, участникам механизма предложено выполнить ряд условий, в частности, вакцина, предоставляемая через COVAX, должна получить разрешение со стороны регуляторов в странах.

3 февраля COVAX опубликовал предварительные прогнозы распределения вакцин от коронавируса среди 145 стран-участниц. Речь идет о распределении 96 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также 240 млн доз вакцины того же разработчика, но лицензированной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, в список включены 1,2 млн доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Больше всего доз планируется предоставить Индии - 97 млн 164 тыс. Ожидается, что Бангладеш получит 12 млн 782 тыс. доз, Бразилия - 10 672 800, Узбекистан - 2 млн 640 тыс., Украина - 2 215 200., Таджикистан - 732 тыс., Азербайджан - 506 тыс., Кыргызстан - 504 тыс., Грузия - 214 050, Молдова - 180,57 тыс., Армения - 146,4 тыс. В COVAX пояснили, что речь идет о планируемом сценарии, а не об обязывающем документе и что перечень может быть изменен.

COVAX - международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.-0-