Черногория не планирует закрывать границы из-за COVID-19

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за COVID-19 и активно готовятся к туристическому сезону. Об этом заявила ТАСС госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

"На данный момент мы не ожидаем закрытия границ, готовимся к туристическому сезону. Процесс вакцинации усиливается, и у нас нет причин думать о закрытии границ", - сказала Ивана Джурович.

По словам госсекретаря, в Подгорице уверены, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

Президент Черногории Мило Джуканович 2 марта выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса, а также ускорить вакцинацию граждан. Идея не встретила поддержки правительства. Газета Pobjeda 10 марта сообщила, что глава МИД Черногории Джордже Радулович направил письма странам Евросоюза с запросом помощи от НАТО и ЕС в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.-0-