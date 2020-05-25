Черногория объявила о победе над коронавирусом

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черногории по состоянию на 24 мая не зафиксировано ни одного активного случая COVID-19. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Институт общественного здравоохранения Черногории.

Лаборатории Черногории 23 мая завершили анализ 140 респираторных образцов, среди них не было ни одного нового случая COVID-19. В то же время последний активный случай соответствовал критериям полного выздоровления. Институт общественного здравоохранения поблагодарил жителей Черногории за настойчивость и поддержку в борьбе с коронавирусом нового типа.

Черногория оказалась последней страной Европы, где был обнаружен COVID-19. Это случилось 17 марта. Уточняется, что с момента первого подтвержденного случая в Черногории до выздоровления последнего пациента прошло 68 дней.

Власти страны еще до подтверждения первого случая COVID-19 закрыли в Черногории учебные заведения, запретили массовые мероприятия и въезд иностранных граждан (кроме имеющих вид на жительство), ввели запрет на заход круизных лайнеров в черногорские порты, приостановили авиасообщение с другими странами.

Всего с момента вспышки в Черногории, где проживают 628 тыс. человек, было подтверждено 324 случая коронавируса нового типа, девять человек скончались.

По последним данным, всего в мире подтверждено 5,5 млн случаев COVID-19, более 346 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-