Черногория ослабит ограничения из-за коронавирусной инфекции с 3 июля

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Черногории в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 3 июля будут ослаблены действующие в республике ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт правительства Черногории.

"Все граждане Черногории, которые были вакцинированы российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной Sinopharm, получат возможность пройти бесплатный ПЦР-тест, необходимый для въезда в ряд государств", - говорится в сообщении.

Совет балканской республики по борьбе с коронавирусом принял решение о целесообразности смягчения действующих на территории страны ограничительных мер на период с 3 по 16 июля. Сообщается, что для популяризации кампании вакцинации среди старшего поколения все пенсионеры, привившиеся в июле, получат туристический ваучер на 50 евро. Начиная с субботы допустимое количество болельщиков на спортивных мероприятиях будет увеличено до 30% от общей вместимости объекта вместо нынешних 10%. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране меры могут быть ужесточены.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. В стране с населением более 600 тыс. было зафиксировано свыше 100,2 тыс. случаев заражения, 1613 человек умерли вследствие осложнений после заражения COVID-19, что стало одним из худших показателей в относительном выражении в Европе.-0-