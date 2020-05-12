Черногория с 15 мая отменяет комендантский час и открывает рестораны

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный координационный совет Черногории по борьбе с коронавирусом принял решение отменить с 15 мая комендантский час и разрешить работу кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Национальный координационный совет принял решение об отмене с пятницы (15 мая. - Прим. ТАСС) запрета на передвижение с 23.00 до 5.00. Также во всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях, а с понедельника (18 мая. - Прим. ТАСС) будет разрешен общественный авто- и железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.

Также с 15 мая начнут работать кафе и рестораны. Правда, официанты обязаны будут носить маски, а посетители не смогут собираться за столиками компаниями больше четырех человек, если они не являются членами одной семьи. Хозяева заведений должны обеспечить дезинфекцию и дистанцию между столами.

Согласно данным Института общественного здоровья страны, в Черногории уже семь дней не фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. В настоящий момент всего заразились 324 жителя страны, общее число жертв достигло девяти.-0-