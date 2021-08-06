Черногория ввела для туристов новые карантинные правила

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые карантинные правила ввели для туристов в Черногории, сообщают РИА Новости со ссылкой на "Турпром".

Правительство страны усиливает меры по борьбе с коронавирусом. Теперь, чтобы попасть в кафе и рестораны, туристы должны подтвердить документально, что не больны COVID-19. Вход в заведения, включая также ночные клубы и дискотеки, возможен только при наличии одного из следующих документов: сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, экспресс-теста на антиген, взятого не позднее 48 часов до визита, или справки, подтверждающей полное выздоровление. Предъявить все это можно в распечатанном или электронном виде. Исключение из этого правила - дети до 18 лет.

Новые меры будут действовать в стране до 20 августа.-0-