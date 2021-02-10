Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Черногории ввело комендантский час и ограничения на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Об этом рассказал директор Института общественного здоровья страны Игор Галич, сообщает ТАСС.

"На территории Черногории запрещается выходить из своих домов с 21.00 до 5.00. Также ограничивается междугородное сообщение по выходным. Рестораны и кафе должны ограничить свою работу и закрываться в 18.00", - заявил Игор Галич.

Особые меры введены в отношении туристических центров Черногории - Будвы и Тивата. Здесь запрещается работа кафе и ресторанов, вводится запрет на массовые собрания, работу воспитательных учреждений. Учеба переводится в онлайн-формат. Закрываются все магазины, кроме продовольственных.

Население Черногории - всего 600 тыс. человек. Коронавирусом заразились 66 857 жителей, 861 человек умер, в настоящий момент заражены 8173 человека.-0-